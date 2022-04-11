Mika Raun kimdir? Mika Raun kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir? Mika Can Raun Instagram, TikTok hesabı!
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Mika Can Raun hakkında Mika Raun kimdir? Mika Raun kaç yaşınada, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamalarıyla dikkat çeken Mika Can Raun, son olarak Bize Kaldı programına konuk oldu. İşte Mika Can Raun hakkında merak edilen Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun kaç yaşında, gerçek adı nedir? Mika Can Raun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
Mika Raun kimdir? Mika Can Raun kaç yaşında, gerçek adı nedir? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. TikTok ve Instagram gibi popüler sosyal ağda meşhur olan Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'a da konuk olmuştu. Mika Raun sevgilisi kim? Mika Raun instagram adresi nedir?
Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can, 9 Temmuz 2001 Büyükada'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir. Senaryo yazarlığı eğitimi gören Mika Raun, aynı zamanda şiir yazmakta. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun şiirleri konusunda iddialı olduğunu belirtmektedir. Kendisini melankolik olarak tanımlıyor.
Mika Raun'un şu an sevgilisi yok. 17 yaşında bir sevgilisi olan Mika Raun, o zamanki sevgilisiyle bir butik açtığını da belirtti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Mika Raun, Instagram hesabını mikaraunx kullanıcı adıyla kullanmakta. Burada yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunurken; Tiktok'ta 2 milyon takipçiye sahiptir. Bu sosyal medya kanalında da kullanıcı adı mikaraunx olarak geçmekte.