TikTok fenomeni Mika Can Raun, Gökhan Çınar'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü fenomen katıldığı programda geçirdiği operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Mika Can Raun, yayında estetik operasyonlara ödediği ücreti açıkladı. Fenomenin söylediği sözler sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcılar cinsiyet değiştirme ameliyatına ne kadar ödediğini araştırmaya başladı. Mika Raun'un ödediği ücret merak konusu oldu. Peki, Mika Raun cinsiyet değiştirme ameliyatı kaç TL? Mika Can Raun cinsiyet değiştirme ameliyatına kaç TL verdi? Detaylar haberimizde...

MİKA CAN RAUN KİMDİR?

Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can, 9 Temmuz 2001 Büyükada'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir. Senaryo yazarlığı eğitimi gören Mika Raun, aynı zamanda şiir yazmakta. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor.

İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun şiirleri konusunda iddialı olduğunu belirtmektedir. Kendisini melankolik olarak tanımlıyor.

MİKA RAUN CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI KAÇ TL?

Mika Can Raun Gökhan Çınar'ın YouTube kanalına konuk olarak cinsiyet değiştirme operasyonuna ödediği parayı açıkladı. Raun, "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" ifadelerini kullandı.