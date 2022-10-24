Türk lirasını klozete attığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Mika Can Raun, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştı. Ünlü fenomenin gözaltına alınmasının ardından son durumu merak konusu oldu. Peki, Mika Can tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Mika Raun olayı ne? Mika Can Raun ne yaptı? İşte detaylar...

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri Mika Raun'un sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından harekete geçti. Türk lirasını klozete attığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Mika Can Raun, gözaltına alınmıştı. Peki, Mika Can tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Mika Raun olayı ne? Mika Can Raun ne yaptı? Detaylar haberimizde...

MİKA RAUN TUTUKLANDI MI, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti. Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan fenomen, Türk Ceza Kanunu'nun "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mika Raun, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, M.C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

MİKA CAN RAUN OLAYI NE?

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti. Mika Can Raun hakimlikteki ifadesinde, "Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL'lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi" ifadelerini kullandı.