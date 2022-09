Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren TikTok fenomeni Mika Can Raun'un hayatı merak konusu oldu. Gökhan Çınar'ın YouTube kanalına konuk olan Mika Can Raun'un sevgilisi araştırılmaya başlandı. Peki, Mika Can Raun sevgilisi kim? Mika sevgilisi kim? İşte detaylar...

TikTok hesabına yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Mika Can Raun değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Son olarak Gökhan Çınar'ın YouTube kanalına konuk olan Mika Can Raun'un hayatı merak konusu oldu. Programda sevgilisi hakkında söylediği sözler gündem olan Mika Can Raun'un sevgilisinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Mika Can Raun sevgilisi kim? Mika sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

MİKA CAN RAUN SEVGİLİSİ KİM?

"Kredi kartını sana vermeyen adamla görüşmeyeceksin" sözleriyle dikkat çeken Mika Can Raun, sevgilisinin doğum gününde kendisine ev aldığını söylemesi üzerine sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başlanmıştır. Mika Can Raun'un sevgilisi aile şirketinde çalışmakta ve durumunun iyi olduğu bilinmektedir. Sevgilisini muhafazakar olarak tanımlayan Raun, kendisine sürekli nazar duası okuduğunu söylemiştir. Sevgilisiyle Bağdat Caddesi'nde tanıştığını söyleyen Mika Can Raun, erkek arkadaşının daha sonradan TikTok canlı yayınına gelmesiyle konuşmaya başlamışlardır.