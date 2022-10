Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren TikTok fenomeni Mika Can Raun'un hayatı merak konusu oldu. Mika Raun'un son yaptığı paylaşımın gündem olmasının ardından kullanıcılar, fenomenin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mika Can Raun kimdir, Instagram hesabı ne? Mika Raun kaç yaşında, nereli? Mika Raun Instagram ve TikTok hesabı! İşte detaylar...

MİKA CAN RAUN KİMDİR?

Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can, 9 Temmuz 2001 Büyükada'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir. Senaryo yazarlığı eğitimi gören Mika Raun, aynı zamanda şiir yazmakta. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor.

İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun şiirleri konusunda iddialı olduğunu belirtmektedir. Kendisini melankolik olarak tanımlıyor.

MİKA RAUN INSTAGRAM VE TIKTOK HESABI NEDİR?

Mika Raun, Instagram hesabını @mikacanraun kullanıcı adıyla kullanmakta. Tiktok'ta ise @mikaraunofficial kullanıcı adını kullanmaktadır.