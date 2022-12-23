Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısına çıkmasının ardından Mika Can Raun davası ne oldu ve son durum ne olduğu gündeme geliyor. Mika Can Raun davası ne oldu, son durum ne? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Mika Can Raun hakim karşısında! Mika Can Raun davası ne oldu, son durum ne?

Değişimi ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Mika Can Raun davasında ne oldu merak ediliyor. Mika Can Raun hakim karşısına çıkmasının ardından Mika Can Raun davası ne oldu, son durum ne olduğu araştırılıyor. Hakkında hapis istemiyle dava açılan fenomen, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mika Can Raun davası ne oldu, son durum ne? araştırılıyor. Mika Can Raun davası ne oldu, son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

MİKA CAN RAUN DAVASI NE OLDU?

Gündemden düşmeyen fenomen Mika Can Raun, geçtiğimiz aylarda 100 lirayı klozete attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hakkında hapis istemiyle dava açılan fenomen, ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mika Can Raun ve avukatı katıldı.

Sanık Mika Can Raun savunmasında, "Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı. Bu amaçla sosyal medyada bir paylaşım yapmadım. İddiaya konu olayın yanlış anlaşıldığını anlayınca hemen videoyu kaldırdım ve olaya ilişkin açıklama yaptım. Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Şöyle ki zaten parayı tuvalete atmadım. İnsanlar da bu durumu biliyordu. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Videonun sonunda söylemiş olduğum düşüncede de herhangi bir suç kastım yoktur. Daha öncesinde de benimkinden daha farklı açık ve net parayı aşağılayan paylaşımlar yapılmıştı; ancak bana yapılan gibi gözaltı kararı verildi. Dava da açılmadı. Öncelikle beraatımı aksi halde hakkımda lehe olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Hakkımda ceza verilirse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum" dedi.

Mahkeme sanık Mika Can Raun'un adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ertelendi.

MİKA CAN RAUN SON DURUM NE?

Mika Can Raun'un, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.