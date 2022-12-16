Birçok takımı çalıştıran başarılı teknik direktör Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti. Futbol severler Mihajlovic'in vefatının ardından, Mihajlovic kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Sinisa Mihajlovic hangi takımları çalıştırmıştı? Sinisa Mihajlovic kaç yaşında vefat etti? araştırmalarını yapıyor. Peki, Mihajlovic neden öldü, hasta mıydı? İşte detaylar...

53 yaşındaki başarılı teknik direktör Sinisa Mihajlovic, hastalığa yenik düştü. Bir süredir lösemi tedavisi gören 53 yaşındaki teknik direktör, yaşam savaşını kaybetti. Peki, Mihajlovic kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Sinisa Mihajlovic hangi takımları çalıştırmıştı?

MİHAJLOVİC ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Inter, Fiorentina, Milan, Sırbistan Milli Takımı, Sporting Lizbon gibi takımları çalıştıran 53 yaşındaki teknik direktör Sinisa Mihajlovic, hayatını kaybetti. Bir süredir lösemi tedavisi gören Mihajlovic, yaşam savaşına yenik düştü.

MİHAJLOVİC'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Bir süredir lösemi tedavisi gören 53 yaşındaki teknik direktör, yaşam savaşını kaybetti.

MİHAJLOVİC KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Siniša Mihajlovic (20 Şubat 1969 - 16 Aralık 2022), Yugoslav futbol antrenörü ve eski futbolcudur. Futbolcu olarak 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında oynamış, Sırbistan ve Karadağ (Yugoslavya) millî takımı için 9 gol atmıştır. Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü yapmış Sampdoria teknik direktörlüğü de yapmıştır. 2015 yaz transfer döneminde AC Milan'ın teknik direktörü olmuştur. 2016 Yaz döneminde Torino FC takımının başına geçmiştir. Eylül 2020 tarihinde Koronavirüsünü yendiğini açıkladı.

Mihajlovic hocalık kariyerine 2006'da Inter'de başladı. Inter'de yardımcı antrenörlük yapan Mıhajlovic, 2010'da Fiorentina'nın hocası oldu. 2012'de Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçti. 2013'te Sampdoria'ya imza attı, 2015'te ise Milan'la anlaştı. Milan'ın ardından sırasıyla Torino, Sporting Lizbon ve Bologna'yı çalıştırdı. Mihajlovic, hastalığı nedeniyle 6 Eylül 2022'de Bologna'daki görevinden ayrıldı.

Mihajlovic, 90'lı yılların en başarılı stoperleri arasında gösteriliyordu. 2 yıl Roma, 4 yıl Sampdoria, 6 yıl Lazio ve 2 yıl Inter'de top koşturdu. Sol bek ve stoper oynuyordu.