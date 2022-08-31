92 yaşında hayatını kaybeden Mihail Gorbaçov'un neden öldüğü merak konusu oldu. Hayatı merak edilen Mihail Gorbaçov araştırılıyor. Peki, Mihail Gorbaçov kimdir? Mihail Gorbaçov kaç yaşındaydı, nereli? Mihail Gorbaçov hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MİHAİL GORBAÇOV KİMDİR?

2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyünde yaptı. 1952 senesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne (SBKP) girdi. 1955'te Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Stavropol, Genç Komünistler Birliğinde görev aldı. 1970'te Stavropol teşkilatı birinci sekreteri oldu. 1971'de SBKP Merkez Komitesi üyeliğine seçildi. 1978'de tarım sorumlusu olarak sekretaryaya girdi. 1979'da politbüro yedek üyesi, 1980'de de asil üyesi seçildi. Çernenko'nun 1985'te ölümü üzerine SBKP Genel Sekreteri oldu. Glasnost (açıklık) ve perestroika (yeniden yapılanma) politikalarıyla dünyada büyük yankılar uyandırdı. Ekim 1988'de devlet başkanlığı görevini de üstlendi.

Mihail Gorbaçov, ülke ekonomisinde gözle görülür bir ilerleme sağlayamadığı için SBKP'nin reformcu üyeleri tarafından eleştirilmeye başlandı. Ancak çeşitli ülkelere yaptığı gezilerle dıştaki itibarını artırdı. Çin'e giderek bu ülkeyi 30 yıl sonra ziyaret eden ilk Sovyet lideri oldu. Ayrıca Batı Almanya, Birleşik Krallık ve Finlandiya'yı da ziyaret etti.

Gorbaçov iktidara gelince aşırı alkol tüketimine ve yolsuzluklara karşı kampanya açtı. Halk ve Sovyet yöneticileri ile ilişkileri daha sıklaştırdı. Yönetici kadroyu gençleştirdi. Dış siyasette Batı ile daha yakın ilişkiler kurdu. ABD Başkanı Reagan ile Cenevre'de zirve toplantısı yaptı. Silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanlarında bilgi alış verişi için anlaştı (1985).

BÖBREK RAHATSIZLIĞI YAŞIYORDU

Moskova'da bulunan Merkez Hastanesi'nde tedavi gören Gorbaçov'un saat 22.28'de öldüğü açıklandı. Açıklamada, "Gorbaçov bu akşam, uzun süren hastalığının sonucu hayatını kaybetti" denildi. Geçtiğimiz Haziran ayında Gorbaçov Vakfı Sözcüsü Vladimir Polyakov, Gorbaçov'un böbrek rahatsızlığı yaşadığını ve hemodiyaliz de olmak üzere tedavi uygulandığını duyurmuştu.