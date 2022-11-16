Miguel Diaz Canel kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin başkanı? Miguel Diaz Canel'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Miguel Diaz Canel geliyor. Peki, Miguel Diaz Canel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne, hangi devletin başkanıdır? Miguel Diaz Canel'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel kimdir merak ediliyor. Peki, Miguel Diaz Canel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Miguel Diaz Canel'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

MİGUEL DİAZ CANEL KİMDİR?

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez (d. 20 Nisan 1960), Kübalı siyasetçidir. Díaz-Canel, Karayipler'de Büyük Antiller'in bir parçası konumunda olan ada ülkesi Küba'nın Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteridir.

Miguel Diaz Canel doğum tarihi : 20 Nisan 1960

Miguel Diaz Canel kaç yaşında : 62 yaşında

Miguel Diaz Canel nereli : Küba

Miguel Diaz Canel mesleği ne : Küba Devlet Başkanı

Yükseköğrenim Bakanı olarak 2009 ile 2012 yılları arasında kabinede görev alan Díaz-Canel, 2013 ile 2018 yılları arasında da dönemin devlet başkanı Raúl Castro'nun birinci başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür.

19 Nisan 2018 tarihinde mecliste gerçekleştirilen oylamada Castro'nun ardılı olarak başkanlık koltuğuna seçilen Díaz-Canel, 604 sandalyeli mecliste oylamaya katılan 603 vekilin oyunu almıştır.

Küba Komünist Partisi 8. Kongresinde Merkez Komite Birinci Sekreterliğine seçilen Díaz-Canel 19 Nisan 2021 itibarıyla görevi Raul Castro'dan devralmıştır.