Migros saat kaçta açılıyor? 2022 Migros çalışma saatleri: Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Pazar günü Migros kaçta açılıyor?

Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinde birçok farklı zincir marketin açılış saatlerini araştırabiliyor. Bu marketler arasında Migros zincir marketleri de bulunuyor. Migros çalışma saatlerini merak edenler ise Migros saat kaçta açılıyor? Sorusu ile arama yapıyor. Peki, Migros saat kaçta açılıyor? 2022 Migros çalışma saatler: Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Salı günü Migros kaçta açılıyor?

Migros saat kaçta açılıyor? Sorusu, özellikle hafta sonu alışveriş yapmayı planlaya veya hafta içi sabah erken saatlerde marketin daha boş olduğu saatlerde ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pandemi sürecinin getirdiği yasaklar ve çalışma saatlerindeki değişikliklerin sebebi ile birçok zincir market markası çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, Migros saat kaçta açılıyor? 2022 Migros çalışma saatler: Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Salı günü Migros kaçta açılıyor?

MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

1991 yılında halka açılmış olan Migros, Türkiye'nin birçok farklı şehrinde insanlara hizmet vermeye devam ediyor. Migros, sabah 09.00 'da açılmaktadır. Migros akşam saat 22.00' de kapanıyor. Öğle tatili olmayan Migros, hafta sonu da aynı saatlerde hizmet vermektedir.

MİGROS SALI GÜNÜ KAÇTA AÇILIYOR?

Migros, sabah 09.00 'da açılmaktadır. Resmi tatillerde aynı şekilde hizmet vermeye devam eden Migros, hafta sonu da aynı saatlerde hizmet vermektedir.

MİGROS NEDİR?

Migros Ticaret A.Ş., Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biridir. Migros'un temelleri 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı kararla, İsviçre'de "Ucuzluğun Kralı" sloganıyla bilinen Migros teşkilatının benzerinin Türkiye'de kurulması ile atıldı. İstanbullulara tanzim satışlarını da sunan, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay tarafından açılmıştır.