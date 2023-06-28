Migros marketlerinin kurban bayramında açık olup olmadığı merak ediliyor. Migros'un kurban bayramı çalışma saatleri hakkında bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor. Peki, Migros kurban bayramında açık mı? Migros kurban bayramında kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Migros kurban bayramında açık olacak mı?

Müslümanlar tarafından büyük bir öneme sahip olan kurban bayramında Migros açık mı, kapalı mı merak ediliyor ve aktif olarak arama motorları üzerinde araştırılıyor. Marketlerden alışveriş yapmayı planlamakta olan vatandaşlar Migros kurban bayramında açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Migros kurban bayramında açık mı? Migros kurban bayramında kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Migros kurban bayramında açık olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bayram boyunca Migros marketlerinin açık olacağı öngörülüyor. Yapılacak olan açıklamaların ardından haberimiz güncellenecektir.

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Genellikle birçok market bayramın ilk günü kapalı oluyor. BİM, A101 adlı marketler Kurban Bayramının birinci ve ikinci günleri genellikle hizmet vermiyor.

Resmi bir açıklama yapılmasa da bazı marketler bayramın ilk günü hizmet vermeyecek.

Marketler, 2023 Kurban Bayramı boyunca normal şekilde çalışmalarına devam edecek. Öte yandan zincir marketlerin çalışma saatlerinin bayramdan ötürü değişiklik göstermesi söz konusu olabilir.