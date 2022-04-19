Migros kimin? Migros marketleri sahibi kimdir? Migros ortakları kimlerdir? Migros çalışan sayısı ve şube sayısı kaçtır?

Migros marketler zinciri hangi gruba ait? Migros sahibi kim, kurucusu kim? Migros tarihçesi ile ilgili bilgiler haberimizde.

MİGROS MARKETLERİ HAKKINDA

Migros Ticaret A.Ş., Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biridir. Migros'un temelleri 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı kararla, İsviçre'de "Ucuzluğun Kralı" sloganıyla bilinen Migros teşkilatının benzerinin Türkiye'de kurulması ile atıldı. İstanbullulara tanzim satışlarını da sunan, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay tarafından açılmıştır.

Migros kuruluş yılı : 1954

Migros sahibi : Anadolu Grubu

Migros çalışan sayısı : 26.779 (2018 yılı sonu itibariyle)

MİGROS MAĞAZA VE ŞUBE SAYISI KAÇTIR?

Migros Ticaret A.Ş. 23-03-2021 itibariyle 2.559.718 m² kapalı alana sahip, 2.252 Migros ve 64 Macrocenter olmak üzere Türkiye'de 81 ilde toplamda 2.316 mağaza ile hizmet vermektedir.

ANADOLU GRUBU HOLDİNG

Anadolu Grubu, Merkezi İstanbul'da bulunan, başta Türkiye olmak üzere 19 ülkede faaliyet gösteren Türk holding.

Grup, 1949 yılında tanışan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1950 yılında kuruldu. Dünya ölçeğindeki saygın markalarıyla; bira, meşrubat, otomotiv ve perakende alanlarına yoğunlaşan Anadolu Grubu, son yıllarda tarım, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla faaliyet alanını genişletti.

Grubun halka açık olan şirketlerinden Adel Kalemcilik (ADEL), Anadolu Efes (AEFES), Anadolu Isuzu (ASUZU), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Migros (MGROS) ve Yazıcılar Holding (YAZIC) hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

YÖNETİM

Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından kurulan grup, halen iki aileye aittir. Grubun %68'ine Yazıcılar Holding, %32'sine ise Özilhan Sınai Yatırım sahiptir.

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Özilhan'ın oğlu Tuncay Özilhan, İcra Başkanı ise Hurşit Zorlu'dur. Ayrıca yönetim kurulunda The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent de yer almaktadır.

MİGROS TARİHÇESİ

1975 yılında Koç Topluluğu'ndan Vehbi Koç'un istek ve yönlendirmesiyle hisseleri Koç Holding tarafından devralınan Migros, 1991 yılında halka açıldı. 1990 yılının sonundan itibaren büyük mağazacılık uygulamasına başlayan Migros, 2005 yılında perakende zinciri Tansaş'ı satın aldı.

2020 yılı itibarıyla 2213 Migros şubesine, 61 Macrocenter şubesine yurt dışı operasyonları için 30 Ramstore şubesine sahiptir. Online operasyonlar için ise Migros Sanal Market ve Migros Hemen vardır.

Migros insan ve iyi yaşam konularında 2014-2015 yıllarında BİST'in sürdürülebilirlik endeksine giren ilk ve tek perakendeci şirket olmuştur.

Türkiye'deki Migros'un logosu İsviçre'deki Migros'a çok benzemektedir. Türkiye'deki Migros'larda tıpkı İsviçre'deki gibi üç kategoriye ayrılır:

M Migroslar, yiyecek haricindeki ürünlerden sadece temel olanları satarlar,

MM Migroslar, daha geniş ürün yelpazesiyle hizmet sunarlar,

MMM Migroslar, market bünyesinde tekstil ürünleri, elektronik ürünler, kitaplar ve kozmetik ürünlerini de bulundururlar.

5M Migroslar ise gelişmiş market bünyesinde tekstil ürünleri, elektronik ürünler, kitaplar ve kozmetik ürünlerini de bulundururlar.

2007 yılı itibarıyla Koç grubu tarafından satışa çıkarılmıştır. 14 Şubat 2008'de Koç Holding hisselerini Moonlight Capital SA adlı İngiliz şirketine satmıştır. 2015 yılının ilk günlerinde şirketin %40,25 hissesini Anadolu Grubu satın almıştır.

Migros 10 Haziran 2016 günü Tesco Kipa'nın Yüzde 95.5'ini 302 Milyon Liraya satın aldı. 16 Mart 2018 tarihinde şirketten yapılan açıklamada, Makro Market'in sahibi olduğu Uyum Market'in toplam 56 şubesi ile Antalya'da faaliyet gösteren 17 adet Makro Market şubesinin 105 milyon lira bedel karşılığında Migros tarafından devralındığı açıklanmıştır. Bu satın almayla birlikte Migros bünyesine 48 hipermarket, 48 süpermarket, 72 Express mağaza ile toplam 320 bin m² net satış alanı daha eklendi. Tesco Kipa'nın 20 ilde bulunan 26 AVM'si ile yurtiçi alışveriş merkezi sayısını da 30'a ulaştırdı.