Migros İsrail markası mı? Migros hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Migros İsrail markası mı? Migros hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Migros markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Migros İsrail markası mı? Migros hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

MİGROS İSRAİL MARKASI MI?

Migros, 1954 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, Türkiye'de yıllardır hizmet veren bir market zinciri olarak bilinir. Migros ilk olarak 1954 yılında kurulmuştur. Daha sonra 1975 yılında da Koç topluluğuna ait olan Vehbi Koç tarafından satın alınmıştır. Şirketin bütün hisseleri 1991 yılında halka açılmıştır. 1990 yılının sonunda da büyük mağazacılık uygulamasına girişmeye başlamıştır. 2020 yılından itibaren yurt dışında da hizmet vermeye başlamıştır.