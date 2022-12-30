Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti almak isteyen ve şans kuşunun kendilerine konmasını bekleyen kişiler, bu biletleri nasıl satın alabileceğini merak ediyor. Peki, Migros, Carrefour, BİM, A101'de piyango bileti var mı? Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? Milli piyango Çeyrek,yarım,tam bilet fiyatları ne kadar? Milli piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Piyango bileti satın almak isteyen vatandaşlar, biletin nerden ve nasıl alınacağını araştırıyor. Yeni yıla zengin olma hayaliyle girmek isteyenler şansını büyük ikramiye çekilişinde kullanmak istiyor. Peki, Migros, Carrefour, BİM, A101'de piyango bileti var mı? Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? Milli piyango Çeyrek,yarım,tam bilet fiyatları ne kadar? Milli piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimi

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN MARKETLER HANGİLERİ, BİLET NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletlerini Migros ve Carrefour gibi marketlerde de satılıyor. Piyango bayilerinden ve yetkili satış yerlerinden de satış satın alma işlemi yapabilirsiniz. Online olarak da "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alma oluyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET NE KADAR, KAÇ TL?

31 Aralık 2022 Cumartesi gerçekleşecek çekiliş için biletler satışa sunuldu. Çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL, tam bilet 200 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı biletleri gezici bayi, sabit bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden ve Milli Piyango uygulaması üzerinden online olarak da alınıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü canlı olarak gerçekleşecek. 12.30'da başlayacak çekiliş 23.15'te amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin açıklanmasıyla sona erecek.