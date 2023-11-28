Midye Tava tarifi! MasterChef Midye Tava nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Midye Tava hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Midye Tava hazırladı. Peki, Midye Tava nedir? Midye Tava nasıl yapılır? Midye Tava nedir?

Sokak lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Midye Tava ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Midye Tava nasıl yapılır? Midye Tava nedir? Midye Tava nasıl yapılır, Midye Tava yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Midye Tava yapıldı, evde klasik Midye Tava yapıldı! İşte en güzel Midye Tava!

MİDYE TAVA TARİFİ!

36 adet iç midye

1 su bardağı un (midyeleri bulamak için)

1 su bardağı kızartma yağı

1 su bardağı un + 1 adet bira (bulamaç için)

Tuz

YAPILIŞI

Çukur bir kaba unu koyup ortasına çukur açın ve 1 bardak bira (diğer bardak size:) ile karıştırın. İçinde un topakları kalmamalı.

Diğer taraftan bir tavada 1 bardak sıvı yağı iyice kızdırın.

Midyeleri teker teker önce bir tabak içindeki una bulayıp, sonra biralı hamura batırarak kızgın yağın içine atın.

Midyeler kabarıp her iki tarafları da kızarınca delikli bir kepçe ile yağını iyice süzerek servis tabağına alın ve üzeri sıcakken tuzlayıp tarator sosu ile servis yapın.