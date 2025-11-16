Midye kumpir zehirlenmesi hangi otelde oldu?

İstanbul Fatih'te yer alan bir otelde konaklayan ve zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3) ve anneleri Çiğdem Böcek'in (27) ölümü ile babaları Servet Böcek'in (38) bilinci kapalı bir şekilde tedavi görmesine neden olan olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

MİDYE VE KUMPİR ZEHİRLENMESİ HANGİ OTELDE MEYDANA GELDİ?

GİZEMLİ OLAYDA YENİ GELİŞMELER

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran olayla ilgili "Böcek ailesine ne oldu?" sorusu hâlâ yanıt bulmazken, aynı otelde konaklayan iki turistin fenalaştığı, bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Soruşturmada gözaltı sayısı ise 8'e ulaştı.

OTELDE İLAÇLAMA YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde otele giden polis ekipleri detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada, otelde 11 Kasım tarihinde ilaçlama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim gerçekleştirdi. İncelemede, ilaçlamada kullanılan malzemelere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin toplandığı, işlemin otelin giriş katındaki tek bir odada yapıldığı belirlendi.

TARIMSAL İLAÇ ŞÜPHESİ

Kullanılan bazı kimyasalların tarımsal amaçlı maddeler içerdiği ve insan sağlığı açısından zararlı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Ayrıca zehirlenen turistlerin otelin dördüncü katında, yaşamını yitiren ailenin ise birinci katta kaldığı aktarıldı.

GÖZALTI SAYISI 8'E ULAŞTI

Yapılan değerlendirmeler sonucunda bir otel çalışanı ile ilaçlama şirketine bağlı iki görevli gözaltına alındı. Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte toplam gözaltı sayısı 8 oldu.

OTEL TAHLİYE EDİLDİ VE MÜHÜRLENDİ

Polis ekiplerinin gün boyunca süren incelemelerinin ardından otelde kalan müşteriler tahliye edildi. Akşam saatlerinde tamamlanan çalışmaların ardından belediye ekipleri oteli mühürleyerek kapattı.

AYNI OTELDE YENİ BİR PANİK

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih'teki otelde kalan iki yabancı turistin bulantı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Aynı odada bulunan bir diğer kişinin ise düşük kalp atım hızı nedeniyle gözlem altına alındığını, uygulanan tedaviyle hızla toparladığını belirtti.

Otelin adı yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.