Midye dolma tarifi! MasterChef Midye dolma nedir, nasıl yapılır? Midye dolma tarifi ve yapılışı! Midye malzemeleri!

TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Midye dolma yapıldı. İzleyiciler, Midye dolma tarifini araştırmaya başladı. Midye dolma tarifi! MasterChef Midye nedir, nasıl yapılır? Midye tarifi ve yapılışı! Midye malzemeleri!

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde oyuncular takım kaptanlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde Midye yapıldı. Midye tarifi! MasterChef Midye nedir, nasıl yapılır? Midye tarifi ve yapılışı! Midye malzemeleri! Detaylar haberimizde...

MİDYE DOLMA NEDİR, NASIL YAPILIR?

Midye, birbirine eklemlenmiş iki parçalı kabukları olan yumuşakçalar. Bivalvia sınıfından omurgasızların çoğu "midye" olarak, bir kısmı da istiridye olarak adlandırılır. Tarak ya da deniz tarağı adıyla bilinen türler de bazen «midye» olarak adlandırılır. Bütün Bivalvia sınıfından omurgasızlar ile deniz salyangozu olarak bilinen karından bacaklılar denizkabuğu ortak adıyla anılırlar.

Denizlerin kıyıya çok yakın kesimlerinde kayalara ve birbirlerine sıkıca tutunmuş binlerce midye görülebilir. Çenet denen bu kabuk parçaları gerçek midyelerde düz yüzeyli, siyaha yakın koyulukta, oval, birbirine benzer biçim ve iriliktedir. Bünyelerinde bulundurdukları sedef sayesinde zararlı maddelerden kendilerini korumak için onu inciye dönüştürürler. Midyeler sindirim yapmazlar.

MİDYE DOLMA MALZEMELERİ!

İçi İçin;

1 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri İçin;

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

MİDYE DOLMA TARİFİ!

Dolma içi için soğanı minik minik doğrayıp bir tavada zeytinyağını kızdırıp soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ekleyip karıştırın, Pirinci ekleyip karıştırın, Baharatları ve tuzunu ekleyip karıştırın, 1 çay bardağı sıcak su ekleyip karıştırın, Kapağını kapatıp yumuşayana kadar pişirin. Midyelerin içine hazırladığınız dolma harcından birer çay kaşığı koyup bastırın. Midyeleri bir tavaya dizin ve dibini kaplayacak kadar su ekleyip kapağını kapatın. Kısık ateşte suyunu çekene ve midyelerin rengi değişene kadar pişirin.