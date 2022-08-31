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Midway filmi konusu ne? Midway filmi oyuncuları kimler? Midway IMDB puanı kaç, gerçek bir hikaye mi?

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Midway filmi konusu ne? Midway filmi oyuncuları kimler? Midway IMDB puanı kaç, gerçek bir hikaye mi?

2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Midway konusu ile II. Dünya Savaşı dönemine odaklanıyor. Peki, Midway filmi konusu ne? Midway filmi oyuncuları kimler? Midway IMDB puanı kaç, gerçek bir hikaye mi?

Tarihi ve savaş filmi sevenler için iyi bir film olan Midway'ın konusu, oyuncuları ve IMDB puanı merak edildi. Peki, Midway filmi konusu ne? Midway filmi oyuncuları kimler? Midway IMDB puanı kaç, gerçek bir hikaye mi? İşte detaylar haberimizde...

Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.

Filmin IMDB puanı 10 üzerinden 6.7 olarak kayıtlara geçiyor.

Ed Skrein

Patrick Wilson

Woody Harrelson

Luke Evans

Aaron Eckhart

Mandy Moore

Dennis Quaid

Nick Jonas

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Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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