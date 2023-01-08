Midilli adası nerede? Midilli adasına nasıl gidilir? Midilli adasında gezilecek yereler nereler?

Barbaroslar dizisinde yer alan midilli izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Babaros Hayrettin Paşa'nın doğduğu yer olan Midilli adası nerede? Midilli adası nereye bağlı? Midilli adası pahalı bir yer mi? Midilli adasına nasıl gidilir? Midilli adasında gezilecek yereler nereler? Midilli adası nasıl bir yer? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan dağlık bir yunan adası olan Midilli Adası (Mytilini) Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıdır. Ada ismini adanın merkezi olan Midilli'den almıştır.Peki,Midilli adası nerede? Midilli adası nasıl bir yer? Midilli adası pahalı bir yer mi? Midilli adasına nasıl gidilir? Midilli adasında gezilecek yereler nereler? Detaylar haberimizde...

MİDİLLİ ADASI NEREDE?

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste kapılarını aralayan Midilli Adası, Ege Denizi'nin kuzeydoğusundadır. Yunanistan'da yer alan ada, Türkiye'nin Burhaniye ve Ayvalık ilçelerine olan yakınlığıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Eğriboz ve Girit'ten sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası aynı zamanda dünyaca ünlü Yunan şairler Sappho ve Alcaeus'un memleketi olarak da nam salmıştır.

MİDİLLİ ADASI NASIL BİR YER?

Midilli Adası, Yera ve Kalonya körfezleri başta olmak üzere çok sayıda koy ve burunlarıyla da dikkat çekmektedir. Zeytin ağacı yönünden büyük bir zenginliği içerisinde barındıran ada da aynı zamanda çam, kayın, köknar, kestane ağaçları da yetişmektedir.

MİDİLLİ ADASI PAHALI MI?

Midilli ortalama fiyatlar Türkiye daha yüksektir. Alışverişinizi Midilli Türkiye 'dan 2.00 kat daha fazla ödemeniz gerekir.

MİDİLLİ ADASINA NASIL GİDİLİR?

Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Ayvalık ve İzmir'in Dikili ilçelerinden, Midilli Adası'na feribotlar hareket etmektedir. Midilli, feribotla ulaşım imkânı bulunması ve ülkemizin sınırlarına çok yakın olması nedeniyle, Türkler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir adadır. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Küçükkuyu kasabasından kalkan feribotlarla Midilli Adası'na ulaşım yaklaşık iki saat sürmektedir. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden kalkan feribotlar, Midilli Adası'na yaklaşık bir buçuk saatte ulaşmaktadır. İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli Adası ise yine feribotla yaklaşık bir buçuk saat sürmektedir.

MİDİLLİ ADASINDA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Midilli merkezini yarım günde rahatlıkla gezebilirsiniz. Başlıca gezilebilecek ve görülecek yerler şu şekilde: