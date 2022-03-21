Mide şişkinliği nedir? Mide şişkinliğine ne iyi gelir? Mide şişkinliği neden olur? Mide şişkinliği nasıl geçer?

Yediğimiz yemekte,içtiğim içeceklerde yada fazla tüketimden meydana gelen mide şişkinliğinin çözümleri mevcuttur.Mide şişkinliği sorusuna oldukça verilecek cevaplar ve etkenler mevcuttur.Peki Mide şişkinliğine ne iyi gelir nasıl tedavi ederiz? İnsan vücudunu rahatsız eden bu durum neden olur? İnsanı rahatsız eden çoğu durumda olduğu gibi Mide şişkinliği nasıl geçer? gibi soruların cevabını merak etmişizdir.Tüm konuların çözümü nelerdir? detaylar haberimizde…

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ NEDİR?

Mide şişkinliği genellikle yenilen aşırı yemekte yada tüketilen gazlı ve aşırı sıvı ağırlıklı besin tüketimiyle oluşur. Bu durum sindirim sistemi bozukluklarına yol açar. Mide şişkinliğinin uzun sürmesi ve gaz miktarının artmasıyla ciddi problemler oluşturabilir.Mide şişkinliği nefes darlığı ve kalp krizine kadar ileri gidebilmekte.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Mide şişkinliğine birçok besin iyi gelebiliyor.Bunları madde madde açıklayacak olursak,

Limonlu Su

Anason Çayı

Papatya Çayı

Nane

Rezene

gibi doğal besinler iyi gelebilmekte. Ama ağrıların şiddetlenmesi ve uzun sürmesi durumunda en yakın tıp kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ NEDEN OLUR?

Bir çok hastalığın sebepleri olduğu gibi mide şişkinliğinin de nedenleri mevcuttur.Bunları madde madde sıralamak gerekirse,

Sindirimi zor olan sebzeler tüketmek

Nohut,Fasulye ve mercimek gibi baklagillerin gaz yapmaya sebep olması

Süt ve süt ürünlerindeki laktoz'un şişkinlik yapması

Gazlı içecekler

Aşırı stres

gibi durumlar neden olabilir.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ NASIL GEÇER?

Mide şişkinliği elbet geçecek hafif bir rahatsızlık durumudur.Mide şişkinliği nasıl geçer konusuna değinecek olursak,

Doktora gidilmesi ve hastanelerin dahiliye kısmına gidilmesi önerilir

Fazla mide şişmesi durumunda özel diyetler uygulamak

Yemek boyutunu ufak lokmalarla sindire sindire ve yavaşça yenmeli, hızlı yemek yemekten kaçınılmalıdır.

Yağlı yiyeceklerin tüketilmesi azaltılmalıdır.

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