Mide şişkinliği nedir? Mide şişkinliğine ne iyi gelir? Mide şişkinliği neden olur? Mide şişkinliği nasıl geçer?
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Vücudumuzda yediğimiz yiyeceklerden yada bazı rahatsızlıklardan dolayı mide şişkinliğimiz olabiliyor. Mide şişkinliği nedir? Mide şişkinliğine ne iyi gelir? Mide şişkinliği neden olur? Mide şişkinliği nasıl geçer?
Yediğimiz yemekte,içtiğim içeceklerde yada fazla tüketimden meydana gelen mide şişkinliğinin çözümleri mevcuttur.Mide şişkinliği sorusuna oldukça verilecek cevaplar ve etkenler mevcuttur.Peki Mide şişkinliğine ne iyi gelir nasıl tedavi ederiz? İnsan vücudunu rahatsız eden bu durum neden olur? İnsanı rahatsız eden çoğu durumda olduğu gibi Mide şişkinliği nasıl geçer? gibi soruların cevabını merak etmişizdir.Tüm konuların çözümü nelerdir? detaylar haberimizde…
Mide şişkinliği genellikle yenilen aşırı yemekte yada tüketilen gazlı ve aşırı sıvı ağırlıklı besin tüketimiyle oluşur. Bu durum sindirim sistemi bozukluklarına yol açar. Mide şişkinliğinin uzun sürmesi ve gaz miktarının artmasıyla ciddi problemler oluşturabilir.Mide şişkinliği nefes darlığı ve kalp krizine kadar ileri gidebilmekte.
Mide şişkinliğine birçok besin iyi gelebiliyor.Bunları madde madde açıklayacak olursak,
Limonlu Su
Anason Çayı
Papatya Çayı
Nane
Rezene
gibi doğal besinler iyi gelebilmekte. Ama ağrıların şiddetlenmesi ve uzun sürmesi durumunda en yakın tıp kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir.
Bir çok hastalığın sebepleri olduğu gibi mide şişkinliğinin de nedenleri mevcuttur.Bunları madde madde sıralamak gerekirse,
Sindirimi zor olan sebzeler tüketmek
Nohut,Fasulye ve mercimek gibi baklagillerin gaz yapmaya sebep olması
Süt ve süt ürünlerindeki laktoz'un şişkinlik yapması
Gazlı içecekler
Aşırı stres
gibi durumlar neden olabilir.
Mide şişkinliği elbet geçecek hafif bir rahatsızlık durumudur.Mide şişkinliği nasıl geçer konusuna değinecek olursak,
Doktora gidilmesi ve hastanelerin dahiliye kısmına gidilmesi önerilir
Fazla mide şişmesi durumunda özel diyetler uygulamak
Yemek boyutunu ufak lokmalarla sindire sindire ve yavaşça yenmeli, hızlı yemek yemekten kaçınılmalıdır.
Yağlı yiyeceklerin tüketilmesi azaltılmalıdır.