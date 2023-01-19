Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı belirtileri neler? Mide ağrısına ne iyi gelir?

Mide ağrısı belirli zamanlarda ortaya çıkabilen rahatsızlıklardan biridir. Stresten, hastalıklardan ya da yiyeceklerden dolayı mide ağrısı meydana gelebilir. günlük hayata çok sık görülen bu hastalığın neden olduğu ve belirtileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mide ağrısı nedir? Mide ağrısı belirtileri nelerdir? Mide ağrısı ne kadar sürer? Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısı neden olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son zamanlarda sık sık günlük hayata rastladığımız Karın ve mide bölgesinde rahatsızlık hissi ve ağrı belirtileriyle kendini gösteren mide ağrısı birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. Ciddi hastalıklar sebebiyle olabileceği gibi beslenme düzeni ya da günlük yaşamın stresi nedeniyle de ortaya çıkabilir. Peki, Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı belirtileri neler? Mide ağrısı ne kadar sürer? Mide ağrısına ne iyi gelir? Detaylar haberimizde...

MİDE AĞRISI NEDEN OLUR?

Bu sağlık sorununu yaşayan birçok insanın sıklıkla sorduğu 'mide ağrısı neden olur?' sorusunun tek bir yanıtı bulunmamaktadır. Mide ağrıları birçok farklı sebepten meydana gelebilir. Bu şikayetiniz olduğunda öncelikle şikayetin ne kadar sürdüğü ve hangi belirtilerle birlikte seyrettiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte mide ağrılarına sebep olan sık görülen rahatsızlıklar aşağıda yer almaktadır.

Reflü : Mide ağrılarının yanında yaşanan göğüste yanma hissi, mide ekşimesi, öksürük ve yutkunmada zorluk gibi şikayetlerle seyreden bir hastalıktır. Reflü hastalığı olan kişilerde bazı yiyeceklerin tüketilmesi bu hastalığı tetiklemektedir. Örneğin, çok baharatlı, asitli ve gazlı yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonucu bu belirtilerle birlikte mide ağrısı ile birlikte yemek borusu ağrısı da görülebilmektedir.

İlaç Kullanımı: Genellikle midede çözünen ilaçların mide mukozasında hasar meydana getirmesi sonucu ağrı duyulabilmektedir. Bu nedenle özellikle yan etkilerinde mide şikayetleri bulunan ilaçların bol su ile içilmesi önemle tavsiye edilir.

Gastrit : Mide zarının çeşitli nedenlere bağlı olarak iltihaplanması durumuna gastrit adı verilmektedir. Bu hastalık çoğunlukla ülser oluşmasına neden olan bir bakteriden kaynaklanır. Gastriti olan hastalarda genellikle yemeklerden sonra aşırı şişkinlik olmaktadır. Bunun yanında mide üstünde ağrı ve acıma hissi, bulantı, midede yanma şikayetleri de görülmektedir.

Stres: Mide, çok hassas bir organ olması sebebiyle stres ve yorgunluk gibi faktörlerden hemen etkilenebilmektedir. Stresli olduğumuz zaman sindirim sisteminde bir yavaşlama meydana gelmektedir. Hatta zaman zaman sindirim tamamen durma noktasına bile gelmektedir. Bu sebeple stres, kısa ancak şiddetli, mide ağrısına neden olan önemli faktörler arasında yer almaktadır.

MİĞDE AĞRISI BERİLTİLERİ NELER?

Mide ağrısı, karnın üst kısmında kaburgaların hemen altında hissedilir. Mide ağrısına şişkinlik, bulantı, kramp gibi problemler eşlik edebilir. Mide ağrısı bazen yemekten önce daha şiddetli olurken bazen de yemekten sonra şiddetlenir. Ağrının süresi, şekli, özellikleri gibi durumlar ağrıya neden olan rahatsızlığa göre değişir.

MİDE AĞRISI NE KADAR SÜRER?

Hafif oluşan ağrılar genelde 1-2 saat içerisinde kaybolmaktadır. Beslenmeye yönelik oluşan ağrılarda aynı gün içerisinde geçebilmektedir. Eğer ağrının sebebi ülser, gastrit tarzı mide yanması şikâyetlerine bağlı ağrı ise 1-2 gün içerisinde geçebilmektedir. Bir hastalığın habercisi olan ağrılar uzun süre geçmeyebilir. Hastalığa teşhis konup tedavi edilene kadar mide ağrısı devam edebilir.

MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Eğer mide ağrısının hazımsızlık vb. sebeplerle ortaya çıktığını düşünüyorsanız bazı yöntemler ile mide ağrısını hafifletebilirsiniz. Ancak uzun süren durumlarda uzman hekime danışmak gerektiği unutulmamalıdır.

Mide ağrısı için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli seviyede su içmek, sigara ve alkolden uzak durmak çok önemlidir. Mide ağrısı için evde yapılabilecekler ve alınabilecek önlemler aşağıdaki gibidir: