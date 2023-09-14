Midas uygulaması üzerinden halka arza katılmak isteyen yatırımcılar tarafından Midas'ta halka arz var mı? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Midas'ta halka arz var mı? Midas'ta hangi halka arzlar var, nasıl halka arza katılınır?

Midas'ta halka arz var mı? Sorusu, birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Konu hakkında Midas'ta hangi halka arzlar var, nasıl halka arza katılınır? Sorusu en çok araştırılan detaylar arasında bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) birçok farklı şirketin halka arzını onaylıyor ve böylece talep toplama süreci başlıyor. Peki, Midas'ta halka arz var mı? Midas'ta hangi halka arzlar var, nasıl halka arza katılınır?

MİDAS'TA HALKA ARZ VAR MI?

Halka arzlar genelde belirlenmekte olan pazarlar aracılığı ile talep toplama işlemlerini gerçekleştirilir. Her halka arz, her uygulama ve banka üzerinde olmayabilir. Bu nedenle Midas'ta halka arz edilecek olan şirketin araştırmasını gerçekleştirerek Midas'ta olan halka arzlara katılabilirsiniz.

YENİ HALKA ARZLAR NE ZAMAN??

SPK, bu hafta (11-15 Eylül) halka arz olan 3 şirketi açıkladı.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş,

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.,

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. şirketleri halka arz oluyor.