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MicroStrategy, Bitcoin varlıklarını artırmaya devam ediyor

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MicroStrategy, Bitcoin'e olan inancını bir kez daha göstererek 12.000 Bitcoin daha satın aldı ve toplam Bitcoin varlığını 205.000'e çıkardı. Bu hamleyle, şirket, Bitcoin yatırımı konusunda BlackRock'un spot Bitcoin ETF'sini bile geride bıraktı. MicroStrategy'nin Bitcoin portföyünün toplam maliyeti 6,91 milyar doları bulurken, bu varlıkların güncel piyasa değeri 14,7 milyar doları aşmış durumda.

Bitcoin'e olan inancını her fırsatta dile getiren MicroStrategy, yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak 12.000 Bitcoin daha satın alan şirket, toplam Bitcoin varlığını 205.000'e çıkardı.

MicroStrategy Bitcoin'de Rekor Kırdı

Michael Saylor'ın liderliğindeki MicroStrategy, Bitcoin'e olan inancını bir kez daha kanıtladı. Şirket, 821,7 milyon dolarlık nakit karşılığında 12.000 Bitcoin daha satın alarak toplam Bitcoin varlığını 205.000'e çıkardı. Bu hamleyle MicroStrategy, Bitcoin yatırımı konusunda BlackRock'un spot Bitcoin ETF'sini bile geride bıraktı. BlackRock'un Bitcoin varlığı şu anda 197.943 BTC seviyesinde.

MicroStrategy, son Bitcoin alımlarını 26 Şubat - 10 Mart 2024 tarihleri arasında, ortalama 68.477 dolarlık bir fiyata gerçekleştirdi. Bu alımlar için şirket, yakın zamanda gerçekleştirdiği dönüştürülebilir tahvil ihracından elde ettiği 781,1 milyon doları ve ek olarak 40,6 milyon dolar nakit kullandı.

MicroStrategy'nin Bitcoin portföyünün toplam maliyeti 6,91 milyar doları bulurken, bu varlıkların güncel piyasa değeri 14,7 milyar doları aşmış durumda. Bitcoin'in bu yılki yükselişi ve rekor seviyelere ulaşması (72.000 dolar civarı), şirketin her bir Bitcoin için ortalama 33.706 dolar ödediğini gösteriyor. Bu fiyata tüm ücret ve masraflar da dahil.

MicroStrategy'nin Bitcoin'e olan bağlılığı ve yatırımlarını artırmaya devam etmesi, kripto para piyasasının genel gidişatı için de oldukça önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor. Bu hamle, Bitcoin'in uzun vadeli potansiyeline olan inancın ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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