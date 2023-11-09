Microblading, doğal kaş görünümünü iyileştirmek isteyen birçok kişi için popüler bir seçenek haline gelmiştir. Microblading özellikleri nelerdir merak konusu oldu. Peki, Microblading nedir, nasıl uygulanır? Microblading ne kadar sürer? İşte detaylar...

Microblading, kaşların doğal bir görünüm kazanmasını sağlayan ve son yıllarda popülerliği hızla artan bir güzellik uygulamasıdır. Kalıcı makyaj trendinin bir parçası olarak, microblading, kaşların daha dolgun ve belirgin hale getirilmesini sağlar. Bu haber metni, microblading'in ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve ne kadar sürdüğünü açıklar. Peki, Microblading nedir, nasıl uygulanır? Microblading ne kadar sürer? Detaylar haberimizde...

MİCROBLADİNG NEDİR?

Microblading, kaşların dökülmesi, seyrek olması veya daha belirgin hale getirilmesi gerektiği durumlarda kullanılan yarı kalıcı bir makyaj tekniğidir. Bu işlem, özel bir el aleti ve doğal görünümlü pigmentler kullanılarak gerçekleştirilir. El aleti, ince tüy benzeri çizgileri çizerek kaşlara doğal bir görünüm kazandırır. Bu teknik, kaşların şeklini, yoğunluğunu ve rengini iyileştirmek için kullanılır.

MİCROBLADİNG NASIL UYGULANIR?

Microblading işlemi, bir lisanslı ve deneyimli bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. İşlem sırasında öncelikle kaşların doğru şekil ve simetriye sahip olduğundan emin olunur. Ardından, kaşlara özel olarak seçilen pigmentler uygulanır ve tüy benzeri çizgilerle doğal bir görünüm elde edilir. İşlem sırasında lokal anestezi kullanılabilir, böylece herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissedilmez.

MİCROBLADİNG NE KADAR SÜRER?

Microblading, kişinin cilt tipine ve yaşına bağlı olarak değişebilir. Genellikle ilk oturum 1 ila 2 saat sürer. İlk oturumun ardından kaşlar yaklaşık 4 ila 6 hafta boyunca iyileşir. Daha sonra, ikinci bir oturum yapılarak renk ve şekildeki herhangi bir düzeltme yapılabilir. Sonuçlar, kişinin cilt bakım alışkanlıklarına, güneşe maruz kalma miktarına ve kullanılan pigmentlere bağlı olarak 1 ila 3 yıl sürebilir.