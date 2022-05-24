Miçotakis kimdir? Miçotakis hangi ülkenin başbakanı? - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye giderek Türkiye'ye F-16 satışına karşı lobi yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" ifadesini kullanan Erdoğan'ın bu çıkışına Yunanistan'dan yanıt gecikmedi. Miçotakis'in ülkesinin haklarını savunduğunu belirten Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizim politikamız ilkeler politikasıdır" dedi. Miçotakis kimdir? Miçotakis hangi ülkenin başbakanı?

MİÇOTAKİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Mart 1968

(54 yaşında)

Atina, Yunanistan

Boy: 1,89 m

Kiryakos Miçotakis (Yunanca: ???????? ??????????; d. 4 Mart 1968), Yunan siyasetçi. Yunanistan'ın eski başbakanlarından Konstandinos Miçotakis'in oğludur. 2004'ten beri milletvekili olan Miçotakis, 2013-2015 arasında idari reform bakanı olarak görev aldı. 2016'da Yeni Demokrasi'nin genel başkanı seçildi ve ana muhalefet partisi lideri konumuna geldi. 2019 Yunanistan genel seçimlerinde partisi birinci sırada yer alarak Yunanistan başbakanı oldu.

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