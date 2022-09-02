Michy Batshuayi kaç yaşında? Batshuayi , nereli, hangi mevkide oynuyor, boy ve kilo kaç?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin ihtiyaç olan forvet bölgesine kime transfer edeceği merakla bekleniyordu. Sarı lacivertliler, İngiliz ekibi Chelsea'dan forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Peki, Michy Batshuayi kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boy ve kilo kaç?

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir" denildi. Peki, Michy Batshuayi kimdir? Batshuayi kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boy ve kilo kaç?

BATSHUAİ KİMDİR?

2 Ekim 1993 Brüksel doğumlu olan Michy Batshuayi Atunga, Kongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur. İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giymektedir. Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Michy Batshuayi, Fenerbahçe bedelsiz olarak kiralamaya hazır.

2011-2014 - Standard Liège

2014-2016 - Marseille

2016 - Chelsea

2018 - Borussia Dortmund (kiralık)

2018-2019 - Valencia (kiralık)

2019 - Crystal Palace (kiralık)

2020-2021 - Crystal Palace (kiralık)

2021-2022 - Beşiktaş

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer olarak profesyonel sözleşme imzalayan Batshuayi, 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (5'i Playoff) toplam 23 maçta ter döktü, bu maçlarda 6 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 1 maça çıkan fakat gol atamayan Batshuayi, asist de kaydedememiştir. Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkan Batshuayi, bu maçlarda 1 gole imza atmıştır.

Batshuayi, Beker van België'nda 2 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atan Batshuayi, 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12'si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5'te asist kaydetti. Başarılı oyuncu, Beker van België'nda 2 maça çıkarken; gol atamamış ve asist yapamamıştır.

2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıkmıştır.

MİLLÎ KARİYERİ

Belçika U-21 millî takımı forması giyen Batshuayi; 13 kez giydiği U-21 millî formayla 7 gol attı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında yer alan Michy Batshuay ve 35 kez giydiği A millî formayla 22 gol attı.

28 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel değeri şu anda 10 milyon Euro olarak biliniyor.