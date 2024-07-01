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Michy Batshuayi Galatasaray ile anlaştı mı? Michy Batshuayi hangi takıma gitti?

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Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşıp anlaşmadığı merak konusu oldu. Batshuayi'nin hangi takıma gittiği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Michy Batshuayi Galatasaray ile anlaştı mı? Michy Batshuayi hangi takıma gitti?

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi'nin hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşacağı belirtildi. Batshuayi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak. Peki, Michy Batshuayi Galatasaray ile anlaştı mı? Michy Batshuayi hangi takıma gitti? Detaylar haberimizde...

MICHY BATSHUAYI GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katıyor. Michy Batshuayi, saat 12.00 sularında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.

Michy Batshuayi Galatasaray ile anlaştı mı? Michy Batshuayi hangi takıma gitti?

BATSHUAYI HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başlayan yıldız futbolcu, ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

Michy Batshuayi Galatasaray ile anlaştı mı? Michy Batshuayi hangi takıma gitti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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