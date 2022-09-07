Michelin yıldızı nedir, kimlerde var? Michelin yıldızlı restoranlar hangileridir? Michelin yıldızlı Türk şefler kimlerdir? Michelin yıldızı kimde var?

Masterchef izleyicilerinin en merak ettiği konuların başında Michelin yıldızı şefler geliyor. Ülkemizde ve dünyada Michelin yıldızlı şefler kimlerdir? Michelin yıldızı nedir, kimlerde var? Michelin yıldızlı Türk şefler kimlerdir? Michelin yıldızı alanlar kim? Michelin yıldızı nasıl alınıyor? İşte detaylar...

Michelin yıldızı nedir, kimlerde var? Michelin yıldızı nedir? Michelin yıldızlı Türk şefler kimlerdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Michelin yıldızları, yemekle profesyonel anlamda ilgilenenlerin sıklıkla duyduğu bir kategoridir. Dünyanın farklı ülkelerinde lokantalara verilen ve her yılın başında açıklanan Michelin rehberi, dünyanın dört bir yanındaki restoranların, gizli bir müfettiş sistemiyle değerlendirilmesine ve 1, 2 ya da 3 yıldızla notlanmasına dayanıyor. Peki, Michelin yıldızı nedir? Michelin guide nedir, Michelin yıldızı alanlar kim? Michelin yıldızı alanlar kim? Michelin yıldızı nasıl alınıyor? Michelin yıldızlı restoranlar nelerdir?

MİCHELİN GUİDE NEDİR?

Michelin Rehberi veya Michelin Kırmızı Rehberi; Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülüdür. Çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak Michelin yıldızı adı verilen bir sistemle kategorize edilirler. Bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması veya yıldız sayısının artması o işletmeye uluslararası bir ün ve avantaj kazandırdığı gibi yıldızının düşürülmesi veya alınması ise ciddi bir itibar kaybına yol açmaktadır.

MICHELİN YILDIZLI TÜRK ŞEFLER KİMLERDİR?

Ali Güngörmüş

Can Oba

Serkan Güzelçoban

MİCHELİN YILDIZLI RESTORANLAR HANGİLERİ?

The Fat Duck Restoran - İngiltere

Osteria Francescana Restoran - İtalya

Cheval Blanc - İsviçre

The Song Of India - Singapur

Steirereck Restoran - Avusturya

Le Bernardin Restoran - New York

Alinea Restoran - Şikago

Eleven Madison Park - New York

Stockhome - Petaluma

La Calenda - Washington

Trailblazer Tavern - San Francisco

Canon - Sacremento

Per Se Restoran - New York

Azurmendi Restoran - İspanya

MICHELIN YILDIZI NASIL ALINIR?

Yıldızlar, Michelin firmasına bağlı müfettişlerin (inspector) değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Şirket, gastronomi konusunda derin bilgisi, merakı ve tecrübesi olan kişiler arasından müfettişler seçiyor. Ama bu işi inanılmaz bir gizlilik içinde yapıyor. Yani müfettişlerin hangi kıstasa göre seçildiğini, bu insanların neye bakarak değerlendirme yaptığını şirket dışında kimse bilmiyor. Ama genel kanı, yemeklerin yaratıcılık, farklılık ve sıra dışılık özellikleriyle, kalitenin istikrarına bakarak verildiği yönünde. Bir de doğru lokantacılık unsuruna.

Zaten yıldız verilecek şefin lokantasına tek bir müfettişin tek bir ziyareti yetmiyor. Sistem şöyle işliyor. Diyelim ki Michelin şirketi İstanbul için kırmızı rehber yayınlamaya karar verdi. Bu öyle gelişigüzel bir karar değil, zira ciddi yatırım gerektiriyor. Öyle ya, bu proje için Türk ve Fransız müfettişler istihdam edilecek, şehirdeki tüm restoranlar taranacak, iyi olanlar kötülerden ayrıştırılacak, sonra da tüm iyiler birer birer ziyaret edilip not verilecek. Hangi lokantaların gitmeye değer olduğuna dair halktan gelen mektupların da önemli rolü oynuyor ama nihai değerlendirmeyi müfettişler yapıyor.

İşte, kısa liste bir kez belirlendikten sonra müfettişler çok gizli bir şekilde lokantaları geziyor ve raporlarını merkeze bildiriyor. Bu raporlardan "yıldız verilmeye layıktır" tavsiyesi alan lokantalar, bu kez daha başka müfettişler tarafından yeniden gizli ziyaret ediliyor ve tüm bu müfettişlerin değerlendirmelerine göre yıldızlar belirleniyor. Rehberdeki her lokanta ortalama 18 ayda bir yeniden ziyaret ediliyor ama yıldızlı olanlar daha sık denetleniyor.