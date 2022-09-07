Michelin yıldızı nedir, kimlerde var? Michelin yıldızlı restoranlar hangileridir? Michelin yıldızlı Türk şefler kimlerdir? Michelin yıldızı kimde var?
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Masterchef izleyicilerinin en merak ettiği konuların başında Michelin yıldızı şefler geliyor. Ülkemizde ve dünyada Michelin yıldızlı şefler kimlerdir? Michelin yıldızı nedir, kimlerde var? Michelin yıldızlı Türk şefler kimlerdir? Michelin yıldızı alanlar kim? Michelin yıldızı nasıl alınıyor? İşte detaylar...
Michelin yıldızı nedir, kimlerde var? Michelin yıldızı nedir? Michelin yıldızlı Türk şefler kimlerdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Michelin yıldızları, yemekle profesyonel anlamda ilgilenenlerin sıklıkla duyduğu bir kategoridir. Dünyanın farklı ülkelerinde lokantalara verilen ve her yılın başında açıklanan Michelin rehberi, dünyanın dört bir yanındaki restoranların, gizli bir müfettiş sistemiyle değerlendirilmesine ve 1, 2 ya da 3 yıldızla notlanmasına dayanıyor. Peki, Michelin yıldızı nedir? Michelin guide nedir, Michelin yıldızı alanlar kim? Michelin yıldızı alanlar kim? Michelin yıldızı nasıl alınıyor? Michelin yıldızlı restoranlar nelerdir?
Michelin Rehberi veya Michelin Kırmızı Rehberi; Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülüdür. Çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak Michelin yıldızı adı verilen bir sistemle kategorize edilirler. Bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması veya yıldız sayısının artması o işletmeye uluslararası bir ün ve avantaj kazandırdığı gibi yıldızının düşürülmesi veya alınması ise ciddi bir itibar kaybına yol açmaktadır.
Ali Güngörmüş
Can Oba
Serkan Güzelçoban
The Fat Duck Restoran - İngiltere
Osteria Francescana Restoran - İtalya
Cheval Blanc - İsviçre
The Song Of India - Singapur
Steirereck Restoran - Avusturya
Le Bernardin Restoran - New York
Alinea Restoran - Şikago
Eleven Madison Park - New York
Stockhome - Petaluma
La Calenda - Washington
Trailblazer Tavern - San Francisco
Canon - Sacremento
Per Se Restoran - New York
Azurmendi Restoran - İspanya
Yıldızlar, Michelin firmasına bağlı müfettişlerin (inspector) değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Şirket, gastronomi konusunda derin bilgisi, merakı ve tecrübesi olan kişiler arasından müfettişler seçiyor. Ama bu işi inanılmaz bir gizlilik içinde yapıyor. Yani müfettişlerin hangi kıstasa göre seçildiğini, bu insanların neye bakarak değerlendirme yaptığını şirket dışında kimse bilmiyor. Ama genel kanı, yemeklerin yaratıcılık, farklılık ve sıra dışılık özellikleriyle, kalitenin istikrarına bakarak verildiği yönünde. Bir de doğru lokantacılık unsuruna.
Zaten yıldız verilecek şefin lokantasına tek bir müfettişin tek bir ziyareti yetmiyor. Sistem şöyle işliyor. Diyelim ki Michelin şirketi İstanbul için kırmızı rehber yayınlamaya karar verdi. Bu öyle gelişigüzel bir karar değil, zira ciddi yatırım gerektiriyor. Öyle ya, bu proje için Türk ve Fransız müfettişler istihdam edilecek, şehirdeki tüm restoranlar taranacak, iyi olanlar kötülerden ayrıştırılacak, sonra da tüm iyiler birer birer ziyaret edilip not verilecek. Hangi lokantaların gitmeye değer olduğuna dair halktan gelen mektupların da önemli rolü oynuyor ama nihai değerlendirmeyi müfettişler yapıyor.
İşte, kısa liste bir kez belirlendikten sonra müfettişler çok gizli bir şekilde lokantaları geziyor ve raporlarını merkeze bildiriyor. Bu raporlardan "yıldız verilmeye layıktır" tavsiyesi alan lokantalar, bu kez daha başka müfettişler tarafından yeniden gizli ziyaret ediliyor ve tüm bu müfettişlerin değerlendirmelerine göre yıldızlar belirleniyor. Rehberdeki her lokanta ortalama 18 ayda bir yeniden ziyaret ediliyor ama yıldızlı olanlar daha sık denetleniyor.