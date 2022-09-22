Michelin Türkiye'de üst düzey atama!
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Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Yann Guelorget atandı.
Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Yann Guelorget atandı.
24 yıldır Michelin Grubunda çeşitli pozisyonlarda görev alan Yann Guelorget, 2 Ağustos 2022'den itibaren tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarına aktarıyor.
2 Ağustos 2022'den bu yana Michelin'in Türkiye organizasyonuna liderlik eden Yann Guelorget, profesyonel kariyerine Eylül 1998'de başladı ve Michelin Grubu'nda 15 yılı üretim, 7 yılı Tedarik Zinciri olmak üzere toplam 24 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Michelin Türkiye organizasyonuna katılmadan önce Guelorget, Michelin Grubu'nda B2B Satış Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Kaynak: Carmedya.com / Otomobil