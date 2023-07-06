Forvet transferine yoğunlaşan Galatasaray'da golcü adaylarından biri de West Ham United forması giyen Michail Antonio. Futbol gündeminde transfer heyecanı devam ederken Michail Antonio kimdir? Michail Antonio hangi takımda, hangi mevkii? soruları da gündeme geldi. İşte merak edilenler...

Michail Antonio kimdir? Michail Antonio hangi takımda, hangi mevkii? soruları merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemin bir numaralı maddesi golcü transferi. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, West Ham United'da top koşturan Michail Antonio. Başarılı oyuncu hakkında merak edilenler Michail Antonio kimdir? Michail Antonio hangi takımda, hangi mevkii? soruları ile aratıldı.

MİCHAİL ANTONİO KİMDİR?

Michail Gregory Antonio (d. 28 Mart 1990), Premier League ekiplerinden West Ham United'da forvet pozisyonunda görev yapan İngiltere doğumlu Jamaikalı millî futbolcudur.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da forvet adayları arasında Luka Jovic, Michail Antonio ve David Datro Fofana bulunuyor. Bu üç isimden birine imza attırmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Antonio, Jamaikalı olmasıyla dikkat çekiyor. 33 yaşındaki golcü, Galatasaray'a imza atması durumunda kulüp tarihindeki ilk Jamaikalı futbolcu olma unvanını elde edecek. Sarı-kırmızılılar, transferi kampa yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.