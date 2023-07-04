Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Michael Rubin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Michael Rubin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Michael Rubin kimdir? Michael Rubin kaç yaşında, nereli? Michael Rubin hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Michael Rubin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Michael Rubin'in hayatını araştırıyor. Peki, Michael Rubin kimdir? Michael Rubin kaç yaşında, nereli? Michael Rubin hayatı ve biyografisi!

MİCHAEL RUBİN KİMDİR?

Michael Rubin (d. 1971) American Enterprise Institute (AEI) isimli düşünce kuruluşunda çalışan bir akademisyendir. Daha önce Pentagon'da memur olarak çalışıp Ortadoğu ile ilgili meselelerle ilgilendi ve Geçici Koalisyon Yönetimi'nin siyasi danışmanı olarak görev yaptı. Philadelphia'da doğan Rubin, lisans çalışmalarını biyoloji dalında yapmasına rağmen, 1999'da tarih dalında Yale Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. "Modern İran'ın İnşaası 1858-1909: Haberleşme, Telgraf ve Toplum" adlı doktora tezi çalışması ile Yale Üniversitesi'nden John Addison Porter Ödülü'nü kazandı.

Rubin, Yale Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi'nde tarih dersleri verdi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye Üniversitesi, Selahaddin Üniversitesi ve Duhok Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2002'den 2004'e kadar Rubin, ABD Savunma Bakanlığı ofisinde İran ve Irak konusunda personel danışmanı olarak görev yaptı. 2003 ve 2004 yılları arasında Rubin, Bağdat'daki Geçici Koalisyon Yönetimi'nde siyasi danışman olarak çalıştı.

2004-2009 yılları arasında Middle East Quarterly'nin editörlüğünü yaptı. Dış İlişkiler Konseyi'nden ve Carnegie Uluslararası İlişkiler Etik Konseyi'nden burslar aldı.