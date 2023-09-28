Harry Potter'ın müdürü Dumbledore Michael Gambon öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?

Harry Potter serisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Albus Dumbledore hakkında merak edilen pek çok detay bulunuyor. Dumbledore, bu büyülü dünyanın en önde gelen büyücülerinden biri olarak tanımlanır. Peki,Michael Gambon (Dumbledore) kaç yaşında öldü, öldü mü, neden öldü? İşte detaylar…

Kendisi Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun müdürüdür ve aynı zamanda Hogwarts'ın kurucu üyelerinden biri olan Godric Gryffindor'un kılıcına sahiptir. Albus Dumbledore'ın tam adı Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore'dur ve yaşamı boyunca büyü dünyasının pek çok önemli olayına tanıklık etmiştir. Aynı zamanda Harry Potter'ın kaderinin şekillenmesinde de büyük bir rol oynamıştır. Peki, Michael Gambon (Dumbledore) kaç yaşında öldü, öldü mü, neden öldü? İşte detaylar…

MICHAEL GAMBON (DUMBLEDORE) KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 82 yaşındaki oyuncu Michael Gambon yaşamını yitirdi.

Usta oyuncunun ölüm haberini acılı ailesi duyurdu. Oyuncunun eşi ve oğlu yaptığı açıklamada Michael Gambon'un zatürre geçirmesinin ardından yanlarında huzur içinde hayatını kaybettiğini söyledi.

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