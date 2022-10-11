A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın ardından Amerikalı voleybolcu Micha Hancock merak konusu oldu. Peki, Micha Hancock kimdir? Micha Hancock Instagram hesabı ne? Micha Hancock boy ve kilosu ne? İşte detaylar...

FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türkiye ve ABD karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın ardından Amerikalı voleybolcu Micha Hancock merak konusu oldu. Peki, Micha Hancock kimdir? Micha Hancock Instagram hesabı ne? Micha Hancock boy ve kilosu ne? Detaylar haberimizde...

MİCHA HANCOCK KİMDİR?

Micha Danielle Hancock 10 Kasım 1992 tarinde dünyaya gelen Amerikalı voleybolcudur. Şu anda İtalya Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden AGIL Volley ve Amerika millî takımında forma giymektedir.

MİCHA HANCOCK INSTAGRAM HESABI NE?

Micha Hancock, @michahancock kullanıcı adıyla 36,1 bin takipçisi bulunmaktadır.