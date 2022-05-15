MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - MİB Başkanı Gencer: "Yurtdışında marka ve firma satın alma hedefindeyiz"

MİB Başkanlığına yeniden S. Emre Gencer seçildi

İSTANBUL - Makina İmalatçıları Birliği 18. Olağan Genel Kurulu, Maltepe'de organize edilen programda gerçekleştirildi. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve sektör temsilcileri katılım sağladı. Yönetim Kurulu Başkanlığına, mevcut Başkan S. Emre Gencer seçildi.

Makina sektöründe yerli makina üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makina üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği'nin 18. Olağan Genel Kurulu, Maltepe'de gerçekleştirildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

"Küresel ölçekte makina ihtisas fuarı düzenlemeyi hedeflememiz gerekiyor"

Programda konuşan Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, "Makina İmalatçıları Birliği yönetimindeki üç yıllık görevimizi tamamlarken, bir kez daha bizleri görevlendirdiğiniz için yeni Yönetim Kurulu adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ana pazarımız Avrupa'da etkinliğimizi sürdürebilmemiz için AB müktesebatına uyumda daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Yeşil Avrupa Eylem Planı, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve AB Dijital Tek Pazarı mevzuatlarına uyumda geç kalmamamız gerektiğini her vesileyle gündeme getirmeye devam edeceğiz. Makina sektöründe, mutlaka küresel ölçekte ön plana çıkacak nitelikte bir makina ihtisas fuarı düzenlemeyi hedeflememiz gerekiyor. Avrupa'daki örneklerinden de biliyoruz ki bunu ancak devlet politikası ve desteğiyle başarabiliriz. Ayrıca üyesi olduğumuz üç büyük uluslararası kuruluşun faaliyetlerinde, Türk makina sanayini yeni sekretarya yapısıyla daha etkin bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Tedbir almakta geç kalmamalıyız"

Makine ihracatımızda en yüksek gelişme potansiyeli olan Rusya pazarında, giderek sıkılaştırılan ambargo kararları sonucunda sorunlar yaşanmaya başlamıştır" diye konuşan Gencer, "Bu daralmanın, ülkemizin yaptırımlara uymayacağını resmen açıklamasına rağmen gerçekleşmesi önemli bir sinyaldir. Geçtiğimiz yıllarda bazı komşularımıza uygulanan yaptırımların ileri aşamasında, ihracatçı firmalarımızın bankacılık sistemi üzerinden ticaret yapamadıkları unutulmamalıdır. Aynı gelişmenin Rusya'yla da yaşanmaması için tedbir almakta geç kalmamalıyız" dedi.

"Kamu otoriteleri ile etkin bir diyalog geliştirdik"

Sektörün güncel sorun ve talepleri ile ilgili olarak kamu otoriteleri ile etkin bir diyalog geliştirdiklerini ve ilerlemeler kaydettiklerini vurgulayan Gencer, "Türk Eximbank kredilerinin, Avrupalı ECA'ların (İhracat Kredi Kuruluşları) yurtdışı satışlarda sağladıkları alıcı ve satıcı krediler ile rekabet edecek vade ve faiz yapısına kavuşturulması, makine yatırımları için yabancı firma ve markaların satın alınmasını da kapsayan 'soft loan' nitelikli finansman sağlanması, piyasa denetim ve gözetiminde MİB ile ilgili kamu otoritesi arasında yapılan işbirliğinin kurumsallaştırılması, kamu alımlarında TURQUM sertifikasyon sisteminin zorunlu kılınması başlıklarını burada özetleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kamu alımlarında yerli makinelere fiyat avantajı sağlanması çalışmaları sonuç aşamasına geldi"

"Ülkemizin, salgın sürecinde başlayan ve tüm dünyayı etkileyen sorunlara, 'cari açık üretmeyen bir sanayi yapısına dönüşümü öngören bir strateji' ile yanıt vermeye çaba gösterdiğini gözlemledik" diyen S. Emre Gencer, "Bu anlayışla hazırlanan ve yürürlüğe giren 18. Kalkınma Planı, '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi', 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' ve 'İhracat Ana Planı'nda, makine imalatı en öncelikle teşvik edilecek sektörler arasında ön plana çıkarılmıştır. Aynı mevzuat değişikliği ile ikinci veya yenilenmiş makine ithali tümüyle yasaklanmıştır. Bunlara ilave olarak, kamu alımlarında yerli makinelere fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin mevzuatın amacına hizmet etmediğini her ortamda ısrarla söyledik ve çözüm önerilerinde bulunduk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan hazırlıklar sonuç aşamasına gelmiştir" dedi.

"Daha çok çalışacak ve çaba göstereceğiz"

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan S. Emre Gencer, "Bu dönemde de yeni Yönetim Kurulu olarak yerli makina sanayicilerini temsil eden, bağımsız ve öncü bir sivil toplum örgütü olmanın bilinciyle hareket edeceğiz. Başarılı olmak için bu dönemde çok daha iyi koşulların oluştuğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda yürürlüğe konulan tüm ekonomik programlar, yerli makina üretimini öncelikleyen bir anlayışla hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu programların, etkin ve hızlı bir şekilde uygulanması açısından sorumluklarımız her zamankinden daha fazladır. Bu anlayışla, daha çok çalışacak ve çaba göstereceğiz. Çalışmalarımızı; kapsayıcılık, iletişim ve işbirliği temelinde, tüm taraflarla uzlaşmaya azami özen göstererek gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün ortak pozisyonlarını; kamu otoriteleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve medyanın gündemine taşımaya devam edeceğiz. Kamu yönetiminin her vesileyle dikkatine sunduğumuz, faaliyet raporumuzda da yer alan güncel sorun ve taleplerimizin yerine getirilmesi için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

"Genç arkadaşlarımızı sistemin içine dahil ediyorlar"

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Bu toplantı aslında makina sanayinin bir tarihi. Birçok arkadaşımızla bu toplantılarda yan yana geldiğimizde, önceki dönemlerde yaptığımız çalışmaları hatırlıyorum. Biz, bu arkadaşlarımızla bu endüstriyi alıp buralara getirmişiz. Birlikte büyümeye gayret etmişiz. O sebeple, bugünkü toplantı klasik genel kurul toplantısı olmanın ötesinde, bir yandan da hasret giderme toplantısı diye düşünüyorum. Öte yandan, yönetim kurulumuzun aldığı yeni karara sevindim. Genç arkadaşlarımızı sistemin içine dahil ediyorlar. Bizim bu çalışmaları yeni nesle aktararak devam ettirmemiz lazım" dedi.

"Makine sektörü kilit role sahip"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise, Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri yerli ve milli olarak geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, bu noktada makine sektörünün kilit rol oynadığını söyledi. Küresel değer zincirinde yepyeni bakış açılarının ortaya çıktığını kaydeden Kacır, bunların Türkiye lehine ortaya çıkması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, Türkiye'yi cumhuriyetin 100. yılına ve ötesine taşıyacak adımları, makine sektörünün de katkılarıyla çok daha güçlü bir şekilde atacaklarını vurguladı.

Öte yandan, MİB'in 18. Olağan Genel Kurulunda yeni dönem Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Liste: S. Emre Gencer, Ender Yılmaz, Ahmet Özkayan, Mustafa Bozkurt, Memiş Kütükçü, Cemal Dener, İlknur Cantürk, Oktay Büyükdede, Filip Minasyan, Osman Fatih İğrek, Fatih Kar.

Yönetim Kurulu Yedek Liste: M. Selçuk Ataseven, Ata Can Dirin, Murat Baykal, Abdullah Böyet, Emre Alpagut.

Denetim Kurulu Asil Liste: Hüseyin Durmaz, Kutlu Karavelioğlu, Sevda Kayhan Yılmaz.

Denetim Kurulu Yedek Liste: Cavat Terzi, Fahrettin Gökçüoğlu, Hasan Çetiner.