Model Sixtine Rouyne, podyumda göğüs frikiği verince ne yapacağını şaşırdı

Kadın Bedene pozitif bir yaklaşımı benimseyen bir model, Miami Swim Week defilesinde podyuma çıktı. Siyah bikini altı ve tişörtle sahneye çıkan ünlü isim, göğüslerinin açılmasıyla podyumda frikik verdi.

"BU ANI HER DAİM HATIRLAYACAĞIM"

25 yaşındaki Sixtine Rouyre, moda severlere doğal bedenlerin her zaman moda olacağını kanıtlamak için Sports Illustrated defilesinde üzerinde "Vücudum bir trend değil" ifadesi bulunan bir tişört ve siyah bikini altı giydi. Belçikalı model, podyumda yürürken yanlışlıkla göğüsleri açıldı. Frikik veren model, kahkahalar içinde elleriyle göğüslerini kapattı. O anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim, "Hayatımda ilk defa podyuma çıktım ve yanlışlıkla göğüslerimi açığa vurdum. Bu, bir şekilde benim stilimle çok uyumlu oldu. Yine de Sports Illustrated Swimsuit'a bana ilk defile deneyimimi verdiği için minnettarım. Bu anı daima hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

18 yaşında modellik kariyeri için New York City'ye taşınan Sixtine, o zamandan beri Target, Ulta, SKIMS ve Aerie gibi büyük markalarla çalıştı. Instagram'da 123 binden fazla takipçiye sahip olan Sixtine, üniversitede psikoloji, insan hakları ve politika okudu ve ergen ruh sağlığı çalışmalarına odaklandı. Güzel model "beden tarafsızlığı savunucusu" olarak yaptığı çalışmalarla hemcinslerine ilham veriyor.