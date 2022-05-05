Miami GP saat kaçta sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022 F1 sezonunun ilk sprint yarışını içeren dramatik bir raundun ardından devam ediyor. Miami GP saat kaçta? Miami GP hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi?

MIAMI GP SAAT KAÇTA?

Miami GP Opening - Formula 1 etkinliği/programı, 05 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Miami GP Opening - Formula 1 etkinliği/program, saat 03:00 başlayacak.

Bu arada Red Bull'dan Max Verstappen, geçen sezon Abu Dabi Grand Prix'sinde son tur hamlesiyle Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı yenerek ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti.

2022 sezonuna girerken, İngiliz pilot Hamilton ve efsanevi yarışçı Michael Schumacher, her ikisi de yedi kez şampiyonluğu perçinleyerek dünya çapında en çok şampiyonluk rekorunu elinde tutuyor.

Haas, Rus pilot Mazepin'in sözleşmesini savaşın ortasında sona erdirdi

Takımlar, yeni F1 sezonu öncesinde kadrolarını yeni sürücülerle güçlendirdi.

Danimarkalı sürücü Kevin Magnussen, çok yıllı bir anlaşmayla görevden alınan sürücü Nikita Mazepin'in yerine Haas ekibine geri döndü.

Magnussen, ülkesinin Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle sözleşmesi feshedilen Rus sürücünün yerini alacak.

Finlandiya'dan Valtteri Bottas, Mercedes takımıyla beş yıllık bir görev süresinin ardından 2022 sezonu için Alfa Romeo'ya imza attı.

Mercedes, 2022 Formula 1 sezonunda Bottas'ın yerine George Russell'ı seçti.

Ayrıca iki kez podyuma çıkan Taylandlı Alex Albon da Williams'a katıldı.

Verstappen, uzun vadeli sözleşmesini uzattıktan sonra 2028'in sonuna kadar takımda kalacak.

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