Milyonlarca Adayın katıldığı MHUY sınavlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.18 Aralık 2022 tarihinde uygulan sınava katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyıor.Peki, MHUY sınav sonuçları açıklandı mı? MHUY sınav sonuçlar nasıl öğrenilir? MHUY sınavı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav (MHUY) sonuçları sınava katılan adaylar tarafındanmerak ediliyor. Peki, MHUY sınav sonuçları açıklandı mı? MHUY sınav sonuçlar nasıl öğrenilir? MHUY sınavı nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar haberimizde...

MHUY SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"18 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın (2022-MHUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir". İfadelerine yer verdi.

MHUY SINAVI NEDİR?

· Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların, bu sınavlarda aldıkları puanının aritmetik ortalaması alınarak, özel yarışma sınav puanı en yüksek olan adaydan başlayarak adayların başarı sırası tespit edilir.

MALİ HİZMET UZMAN YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?

Mali işler uzman yardımcısı, görev aldığı kurumun finans ve muhasebe işlemlerinin ilgili mevzuatlar ile kurum hedef ve politikaları doğrultusunda sorunsuz bir şekilde yürütülmesine destek vermekle sorumludur.

MALİ KONROL UZMANI NE İŞ YAPAR?

Mali kontrol uzmanı, hizmet verdiği firmanın tüm mali işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Şirketin vergi yükümlülüklerinden amortisman giderlerine kadar, finansal bazdaki işlerin takibini yapar. Firmanın mali kaynaklarının verimli bir biçimde yürütülmesi mali kontrol uzmanının görev tanımı içerisinde bulunur.

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