Sağlık kuruluşlarından randevu almak isteyen vatandaşların karşılaştıkları MHRS yedek kontenjan ve MHRS ek randevu sistemi, merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, MHRS yedek kontenjan ne demek? MHRS ek randevu ne demek? Detayları haberimizde…

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Hastane veya sağlık ocağı merkezlerinden randevu almak için internet aracılığıyla MHRS üzerinden randevu almak isteyenlerin karşılaştıkları MHRS yedek kontenjanın ve MHRS ek randevunun ne olduğu merak ediliyor. Peki, MHRS yedek kontenjan ne demek? MHRS ek randevu ne demek? İşte detaylar…

MHRS YEDEK KONTENJAN NE DEMEK?

Sağlık kuruluşlarından randevu alıp gitmeyen ve iptal etmeyen vatandaşların oluşturduğu mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla MHRS yedek kontenjan sistemi oluşturuldu. Konuyla alakalı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu durum çalışanlarımızın zaman kaybına, randevu için bekleyen hastaların sağlık hizmetlerinin gecikmesine yol açıyor. Eğer doktora gelmeyecekseniz, randevu tarihinden en az 2 gün önce MHRS'ye girip, randevunuzu iptal edin. Bu davranış sağlık sistemine karşı görevinizdir.

Açılan yedek randevuların, randevusuna gelmeyen hasta oranının altında olması şartı vardır. Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir. Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. Uygulama geçici ve hekimlerin isteğine bağlıdır."