MHRS neden açılmıyor? MHRS sorun mu var? ALO 182 neden aranmıyor?

MHRS üzerinden randevu almak isteyen birçok kişi Alo 182 numarasını kullanmaktadır. Ancak haftanın ilk gününde Numara üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar yanıt bulamadı. 182 neden aranmıyor? MHRS çöktü mü, MHRS mobil neden açılmıyor? Sorularının yanıtını merak ediliyor. Peki, MHRS çöktü mü, MHRS mobil neden açılmıyor? ALO 182 neden aranmıyor? MHRS ek randevusu nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son günlerde hastan ve sağlık ocaklardaki yoğunluk Merkezi Hekim sistemine de yansımış durumda . Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) erişim sorunu ile gündeme geldi. MHRS sistem hatası veriyor. Peki, MHRS çöktü mü, MHRS mobil neden açılmıyor? ALO 182 neden aranmıyor? MHRS ek randevusu nedir? Detaylar haberimizde...

MHRS ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet kullanıcıları MHRS sisteminde hatalarla karşılaştığını belirtiyor. Konuyla ilgili MHRS'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada sistemde teknik bir çalışma yapıldığı belirtildi.

TELEFONLA MHRS RANDOVUSU NASIL ALINIR?

ALO 182 çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre T.C. Kimlik numaranızı söyledikten sonra adım adım randevu alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer seçtiğiniz tarih ve saat aralığında istediğiniz hekime randevu bulunmuyorsa asistan, sizin için uygun poliklinik ve saat bilgileri önerilecektir.

ALO 182 NEDEN ARANMIYOR?

Hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar Alo 182 hattı üzerinden randevu almak istemektedir. Ancak Alo 182 hattını ulaşamayan pek çok vatandaş bu sorunun nedenini araştırmaya başladı. Alo 182 hattı üzerinde oluşan yoğunluk nedeniyle numaraya zaman zaman ulaşılamayabiliyor.

MHRS EK RANDEVU NEDİR?

Hastanelerde ek randevu dönemi başladı. Aynı dakikaya birden fazla hastaya randevu veriliyor, ek randevu alanlar beklemeyi kabul ediyor. Vatandaşlar, MHRS ek randevu sistemiyle birlikte randevu almak istediği kurum, kuruluş ya da poliklinik üzerinden randevu bulunmamasına karşılık, uygun randevu olduğu takdirde haberdar edilebilecek.