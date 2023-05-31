Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmakta olan MHRS – Merkezi hekim randevu sistemine ulaşmakta sorun yaşayan kişiler tarafından MHRS Çöktü mü? Sorusu araştırılıyor. Peki, MHRS Çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden yüklenmiyor, sorun mu var?

Mhrs Çöktü mü? Sorusu, özellikle randevu almak isteyen fakat MHRS internet sitesine erişim konusunda problem yaşamakta olan vatandaşlar tarafından MHRS neden açılmıyor? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılmakta. Peki, MHRS Çöktü mü? MHRS neden açılmıyor? MHRS neden yüklenmiyor, sorun mu var? İşte konu hakkında merak edilenler...

MHRS ÇÖKTÜ MÜ?

MHRS yetkilileri tarafından konuya ilişkin olarak gerçekleştirilen herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle henüz net bir şekilde çöküp, çökmediğine ilişkin bir açıklama yapılamıyor fakat sosyal medya üzerinde yer almakta olan tepkiler göz önünde bulundurulduğunda MHRS 182 Merkezi hekim randevu sisteminin çöktüğü öngörülebilir.

MHRS NE ZAMAN DÜZELİR?

MHRS sisteminin ne zaman düzeleceği henüz bilinmiyor. Yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecek ve MHRS sisteminin ne zaman düzeleceğine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.