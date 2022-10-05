5 Ekim tarihinde MHRS sistemine giriş yapmaya çalışan vatandaşlar MHRS sistemine girişte sorun yaşayınca arama motorlarında MHRS çöktü mü? sorusunu arattı. MHRS sisteminde giriş yapma problemiyle karşılaşan vatandaşlar MHRS çöktü mü? Neden MHRS giremiyorum? sorularını araştırdı. Peki, MHRS çöktü mü? 5 Ekim MHRS ne oldu? MHRS neden giriş yapamıyorum? 5 Ekim MHRS sorunu!

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Mhrs çöktü mü? sorusu 5 Ekim tarihinde MHRS sistemine giriş yapmak isteyen vatandaşların giriş yapamama sebebiyle araştırdığı sorulardan bir tanesi. 5 Ekim tarihinde MHRS giriş problemi yaşayan vatandaşlar 5 Ekim MHRS ne oldu? sorusuna yanıt aradı. Peki, MHRS çöktü mü? 5 Ekim MHRS ne oldu? MHRS neden giriş yapamıyorum? 5 Ekim MHRS sorunu!

MHRS ÇÖKTÜ MÜ?

5 Ekim tarihinde MHRS sisteminde bazı sorunlar oluştu. Kullanıcıların MHRS sistemine giriş yapamama nedeni MHRS sistemindeki teknik arızadan dolayı oldu. Sistemde yapılan teknik çalışmanın ardından kullanıcılar tekrar MHRS sistemini kullanabilir.