MHR GYO kaç lot verir? Sorusu, gerçekleştirilecek olan halka arzın talep toplanmaya başlaması ile birçok kişi tarafından araştırılıyor. MHR GYO Yapı halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardından detaylar merak edildi. Peki, MHR GYO kaç lot verir? MHR GYO Yapı halka arz kişi başına kaç lot düşer?

MHR GYO KAÇ LOT VERİR?

MHR GYO halka arz tarihleri 12 - 13 Ekim tarihlerinde 4,30 TL 'den gerçekleştirilecek. 207 milyon nominal değerli MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL sabit fiyattan satılacak. Buna göre son zamanlardaki halka arz katılım sayıları hesaba katıldığında ortalama 430TL yani 100 lot vermesi tahmin edilmektedir. Buna göre yatırımcılar taleplerini oluşturabilir fakat burada dağıtılan lot sayısı halka arz katılımcı sayısı ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu kapsamda daha fazla lot talebi oluşturarak daha fazla lot alma ihtimalinizi artırabilirsiniz.

Gerçekleştirilmekte olan halka arzın büyüklüğüne göre ve halka arza katılım sağlayan kişi sayısına göre bu durum farklılık gösterir. Düşük büyüklükte bir halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse eğer bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalmaktadır. Son zamanlarda halka arza artan talep nedeniyle bu ve benzer durumları gösterebilirsiniz.