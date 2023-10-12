MHR Gayrimenkul Otomotiv A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı ve böylece MHR Gayrimenkul Otomotiv A.Ş. halka arzı hakkındaki detaylar gündeme geldi. Peki, MHR GYO halka arz hangi bankalarda var? MHR Gayrimenkul halka arz Midas'da var mı, nereden alınır?

MHR GYO halka arz hangi bankalarda var? MHR Gayrimenkul halka arz Midas'da var mı, nereden alınır?

MHR GYO halka arz hangi bankalarda var? Sorusu, yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Halka arza katılacak olan yatırımcılar SPK tarafından yeni onaylanmakta olan MHR Gayrimenkul halka arz Midas'da var mı, yok mu gibi detayları araştırıyor. Peki, MHR GYO halka arz hangi bankalarda var? MHR Gayrimenkul halka arz Midas'da var mı, nereden alınır?

MHR GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

MHR GYO halka arzına katılacak olan farklı yerlerden katılım talebi oluşturabilir. İşte MHR GYO halka arzına katılım talebi oluşturabileceğiniz bankalar;

Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burhan Bank ve diğer tüm bankalar.

MHR GYO KAÇ LOT VERİR?

MHR GYO halka arz tarihleri 12 - 13 Ekim tarihlerinde 4,30 TL 'den gerçekleştirilecek. 207 milyon nominal değerli MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL sabit fiyattan satılacak. Buna göre son zamanlardaki halka arz katılım sayıları hesaba katıldığında ortalama 430TL yani 100 lot vermesi tahmin edilmektedir. Buna göre yatırımcılar taleplerini oluşturabilir fakat burada dağıtılan lot sayısı halka arz katılımcı sayısı ile değişiklik gösterebilmektedir.