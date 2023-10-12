MHR Gayrimenkul halka arzı SPK tarafından onaylandı ve böylece MHR Gayrimenkul halka arzı hakkındaki detaylar gündeme geldi. Peki, MHR gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? MHR GYO helal mi, caiz mi?

MHR gayrimenkul halka arz ne zaman? Sorusu, yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Halka arza katılacak olan yatırımcılar SPK tarafından yeni onaylanmakta olan MHR Gayrimenkul halka arz Midas'da var mı, yok mu gibi detayları araştırıyor. Peki, MHR gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? MHR GYO helal mi, caiz mi?

MHR GAYRİMENKUL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

MHR Gayrimenkul halka arzı, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu kapsamda halka arza katılacak kişiler 12-13 Ekim tarihlerinde ilgili bankalardan talep girişi oluşturabilecek. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzının katılım endeksine uygun olduğu belirtiliyor.

MHR GYO KAÇ LOT VERİR?

MHR GYO halka arz tarihleri 12 - 13 Ekim tarihlerinde 4,30 TL 'den gerçekleştirilecek. 207 milyon nominal değerli MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL sabit fiyattan satılacak. Buna göre son zamanlardaki halka arz katılım sayıları hesaba katıldığında ortalama 430TL yani 100 lot vermesi tahmin edilmektedir.