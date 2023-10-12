MHR Gayrimenkul halka arzı SPK tarafından onaylandı ve böylece MHR Gayrimenkul halka arzı hakkındaki detaylar gündeme geldi. Peki, MHR gayrimenkul halka arz ne zaman? MHR GYO halka arz hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

MHR gayrimenkul halka arz ne zaman? Sorusu, yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Halka arza katılacak olan yatırımcılar SPK tarafından yeni onaylanmakta olan MHR Gayrimenkul halka arz Midas'da var mı, yok mu gibi detayları araştırıyor. Peki, MHR gayrimenkul halka arz ne zaman? MHR GYO halka arz hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

MHR GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

MHR Gayrimenkul halka arzı, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu kapsamda halka arza katılacak kişiler 12-13 Ekim tarihlerinde ilgili bankalardan talep girişi oluşturabilecek. MHR Gayrimenkul için 12-13 Ekim tarihlerinde Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burhan Bank ve diğer tüm bankalardan 4,30 TL fiyattan talep girişi oluşturulabilmektedir.

MHR GYO KAÇ LOT VERİR?

MHR GYO halka arz tarihleri 12 - 13 Ekim tarihlerinde 4,30 TL 'den gerçekleştirilecek. 207 milyon nominal değerli MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL sabit fiyattan satılacak. Buna göre son zamanlardaki halka arz katılım sayıları hesaba katıldığında ortalama 430TL yani 100 lot vermesi tahmin edilmektedir.