MHP Zonguldak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Zonguldak Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Zonguldak Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Zonguldak Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Zonguldak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Zonguldak Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Zonguldak Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Zonguldak Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Zonguldak Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Zonguldak Adayları listesi ve detaylar….
MHP ZONGULDAK ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Zonguldak Milletvekili Aday listesi;
1 MURAT KOTRA
2 BAYRAM BOZKURT
3 ÖZLEM TAŞKIN
4 ENGİN SUNAT
5 SEMİH AYDIN