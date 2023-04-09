MHP Yalova Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Yalova Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Yalova Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Yalova Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Yalova Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Yalova Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Yalova Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Yalova Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Yalova Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Yalova Adayları listesi ve detaylar….
MHP YALOVA ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Yalova Milletvekili Aday listesi;
1 NAMIK ÖZ
2 CEMİL TANRIKULU
3 ERKAN AKÇAL