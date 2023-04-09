MHP Van Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Van Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Van Adayları!
Gündem Haberleri
MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Van Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Van Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Van Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Van Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Van Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Van Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Van Adayları listesi ve detaylar….
MHP VAN ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Van Milletvekili Aday listesi;
1 YAHYA CANCAN
2 AYHAN KAHRAMAN
3 FATİH ŞAHİN
4 ABDULSELAM ARVAS
5 SUNULLAH KELEŞ
6 ABDULHAKAN ÜÇDAL
7 ABDULAZİZ GÜLBAY
8 SERPİL TAŞKIRAN