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MHP Van Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Van Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Van Aday Adayları listesi!

MHP Van Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Van Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Van Aday Adayları listesi!

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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Van Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Van Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Van Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Van Aday Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Van Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Van Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Van Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Van Aday Adayları listesi ve detaylar….

MHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023

Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Van Milletvekili Aday Adayı listesi;

1- Ayhan Kahraman

2- Cem Hakkı Büyükhergül

3- Fatih Şahin

4- Metin Çoktu

5- Ömer Karatay

6- Abdulhakan Üçdal

7- Servet Yenitürk

8- Abdülaziz Gülbay

9- Yahya Cancan

10- Abdulselam Arvas

11- İzzet Şevketoğlu

12- Yusuf Kısa

13- Kadir Yıldız

14- Umut Oflas

15- Süleyman Aslan

16- Serpil Taşkıran

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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