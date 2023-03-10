Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP üye sayısı 2023! MHP'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Gündem Haberleri

MHP üye sayısı 2023! MHP'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından MHP'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, MHP üye sayısı!

Şarkıcı Doğuş'tan dikkat çeken seçim yorumu: AK Parti, MHP ve İYİ Parti birleşirŞarkıcı Doğuş'tan dikkat çeken seçim yorumu: AK Parti, MHP ve İYİ Parti birleşir
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Seçim kararı, Beştepe'de saat 14.00'te ilan edilecekGözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Seçim kararı, Beştepe'de saat 14.00'te ilan edilecek
CHP'nin 'Depremde Kaybolan İnsanlar ve Refakatsiz Kalan Çocukların Sorunlarının Araştırılması' Önerisi, AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla ReddedildiCHP'nin "Depremde Kaybolan İnsanlar ve Refakatsiz Kalan Çocukların Sorunlarının Araştırılması" Önerisi, AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla Reddedildi

Mhp üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Mhp'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, MHP üye sayısı haberimizde...

MHP ÜYE SAYISI

MHP üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 464 bin 92 kişidir.

Partilerin üye sayıları şu şekildedir:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
  • İyi Parti: 617.513
  • Milliyetçi Hareket Partisi : 464.092
  • Yeniden Refah Partisi: 269.391
  • Saadet Partisi: 265.738
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
  • Gelecek Partisi: 76.182
  • Türkiye Değişim Partisi: 50.051
  • Halkların Demokratik Partisi: 45.302
  • Zafer Partisi: 25.535
  • Memleket Partisi: 25.132

DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title